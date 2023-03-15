Вы впадете в ступор, увидев это фото: как спустя 25 лет выглядит звезда «Взрыва из прошлого»

Прошедшие годы совсем не сказались на ее внешности.

Комедия «Взрыв из прошлого» вышла на экраны в 1998 году и мгновенно завоевала сердца зрителей. Фанаты высоко оценили комичный сюжет, а их сердце покорила 23-летняя Алисия Сильверстоун, исполнившая в картине главную роль.

После выхода фильма артистка продолжила покорять Голливуд. Например, зрители могли видеть ее в «Солдатах неудачи», в комедийном фильме ужасов «Вампирши», а одной из ее последних работ стала комедия «Выпускной класс».

О своей жизни Алисия рассказывает в социальных сетях, где за ней следят больше 2 миллионов подписчиков. 46-летняя знаменитость активно делится как личными, так и карьерными успехами, а преданные фанаты не упускают из внимания каждую ее запись. Как отмечают подписчики, артистка за прошедшие годы совершенно не изменилась и все еще похожа на 23-летнюю девушку, покорившую их в ленте «Взрыв из прошлого».