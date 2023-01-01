Вы уже пересмотрели «Чарли и шоколадная фабрика»? Не поверите, что стало с ушами Чарли за 18 лет

Свою актерскую карьеру Фредди Хаймор начал еще в детстве. Одна из самых ярких его ролей была в фильме «Чарли и шоколадная фабрика», премьера которого состоялась в 2005 году.

В СМИ пишут, что артисту удалось попасть на съемочную площадку картины благодаря протекции Джонни Деппа. Вместе с ним Хаймор снимался в «Волшебной стране». Юному дарованию удалось произвести настолько сильное впечатление на Джека Воробья, что тот, недолго думая, предложил режиссеру его кандидатуру.

Будучи ребенком, Фредди не отличался привлекательной внешностью. Рыжеволосого мальчика с большими ушами было трудно назвать кинематографичным. Несмотря на это, он смог добиться успеха.

За прошедшие годы Хаймор не растерял любовь поклонников. Он по-прежнему снимается в кино и, по мнению многих интернет-пользователей, стал настоящим красавцем. Уши артиста уже не выглядят такими большими, что сделало его гораздо более привлекательным в глазах фанаток. Как бы там ни было, у них нет никаких шансов: в одном из интервью артист признался, что в сентябре 2021-го распрощался с холостяцкой жизнью.