Вы упадете, узнав, какие исконно советские продукты придумали в США

Сгущенное молоко казалось настоящим символом СССР. Сладкое лакомство использовали как ингредиент для кулинарии или просто ставили на стол к чаепитию. Но оказалось, что изобретены «молочные консервы» были не в Советском Союзе. Открытие принадлежит французам и датируется XVIII веком. А в 1858 году американский бизнесмен открыл фабрику по производству сгущенки. Предполагалось, что ее будут использовать для тех младенцев, которые не получали молоко матери. В СССР сгущенное молоко впервые появилось уже спустя пару лет, но его массовое производство было налажено лишь в 1937 году.

Не является советским изобретением и вкусное эскимо. Десерт в виде мороженого, покрытого шоколадом, начали производить в штате Айова около века назад. Наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна так впечатлило эскимо, когда он увидел его в Америке, что вскоре было налажено его изготовление и в Союзе.

И даже докторская колбаса не стала исконно советским продуктом. Тот же Микоян привез оборудование для ее изготовления из Чикаго. Из США он прихватил и рецепты «Докторской» и «Телячьей», которые вскоре появились на прилавках СССР.