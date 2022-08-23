Вы удивитесь: как сейчас выглядит первая жена дебошира Валерия Николаева (фото)

История любви Валерия Николаева и Ирины Апексимовой известна многим, однако не все знают, что этот брак был для актера вторым. Впервые узами брака звезда сериала «День рождения Буржуя» связал себя еще в студенческие годы.

Избранницей артиста, известного своими скандальными выходками, стала сокурсница Наталья Пирогова. Молодые люди тогда учились в Школе-студии МХАТ. О своей свадьбе с возлюбленной Николаев рассказал в рамках программы «Судьба человека » с Борисом Корчевниковым.

Однако этот брак был недолгим. Актеру пришлось прервать учебу, чтобы отслужить в армии. После возвращения со службы супруги жили в однокомнатной квартире и часто обращались за помощью к родителям.

Всего через полтора года возлюбленные решили расстаться. Детей у них тогда не было, а причиной развода Николаев назвал частые разлуки, которые привели к тому, что супруги отдалились друг от друга.

Сегодня Наталья Пирогова является актрисой МХАТ им. Горького, при этом она попробовала себя не только в качестве артистки, но и в качестве режиссера. Наталья показала свое видение старой постановки «Синяя птица», в которую внесла современные нотки. Есть у звезды и яркие роли в кино. Например, ее можно увидеть в таких картинах, как «Юность Бемби» и «Талисман любви».