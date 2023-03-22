Вы тоже ахнете от изумления: чем так поражает Нонна Гришаева в детстве (фото)

Отца актрисы Нонны Гришаевой не стало 27 лет назад, но звезда фильмов «День радио» и «День выборов» признает, что смириться с потерей невозможно и по сей день. Своей болью артистка поделилась с подписчиками.

Актриса опубликовала в социальной сети видеоколлаж с детскими фотографиями. Особенно привлекательной поклонникам показалась та, где юная Нонна сидит у родителя на плечах.

В этом кадре они углядели поразительное внешнее сходство и поддержали артистку. «Очень похожа на отца», «Папина улыбка и хитрый, смешливый прищур», — подмечали в комментариях. «Он бы тобой гордился. Замечательная дочь и неповторимая актриса.. Браво», — писали в Сети.

Многие не упустили возможность выразить благодарность и отцу Валентину Гавриловичу, и маме — учительнице английского Маргарите Евгеньевне. «Спасибо вашим папе и маме! Такую нам куколку, умницу и красавицу подарили!» — подытожили фанаты.