Вы точно не знали: что значит загадочный «трах-тибидох» Хоттабыча

Фильм-сказка «Старик Хоттабыч» вышел на экраны в 1956 году. Картину обожали советские зрители от мала до велика, а волшебные слова джинна до сих пор знает каждый. Чтобы сотворить магию, Хоттабыч использовал загадочную фразу «трах-тибидох». Но те, кто читал книгу, знают, что в оригинальном произведении джинн говорил совсем другие слова.

В сказке Лазаря Лагина Хоттабыч использует мудреное заклинание «лехододиликраскало».

Актеру пришлось бы нелегко, если бы его персонаж должен был десятки раз за все время съемок произносить эту абракадабру. Но заклинание изменили вовсе не для фильма: впервые «трах-тибидох» прозвучало в радиоспектакле, который выпустили за несколько лет до выхода фильма.

Слова оказались такими удачными, что их использовали в популярном мультсериале «Ну, погоди!». В одной из серий Заяц в наряде волшебника произносит знаменитое «трах-тибидох».