Вы точно не знали: чем аукнулся фильм «Я шагаю по Москве» отечественному кино

Комедия «Я шагаю по Москве» появилась в прокате в 1964 году. Фильм сразу же открыл двери в кино Никите Михалкову, исполнившему главную роль, и другим молодым артистом. При этом, как оказалось, режиссеру Георгию Данелии удалось не только показать советскому зрителю новых актеров, но и открыть целый жанр.

Дело в том, что в Госкино, где должны были утвердить сценарий ленты, сначала не оценили сюжет картины. Чиновники, как пишет «Экспресс газета », не поняли, почему Данелия решил указать в качестве жанра комедию, ведь не заметили в тексте явных шуток и поводов для смеха. Из-за этого постановщику пришлось уточнять, что он создал подвид комедии — «лирическую». Именно так в СССР и появился новый жанр кино.

Критики же, в отличие от чиновников, остались в восторге от картины. В 1964 году на XVII Каннском кинофестивале Данелия вместе с другими молодыми кинематографистами был отмечен специальным упоминанием. Оператор «Я шагаю по Москве» Вадим Юсов также был удостоен премий на Всесоюзном кинофестивале, а также на Международном техническом конкурсе фильмов в Милане.

Зрители до сих пор активно обсуждают картину. Многие фанаты отмечают легкость и беззаботность, присущую сценарию, а также запоминающуюся игру актеров и атмосферу Москвы прошлого века.