Вы точно не видели Назарову в молодости: это фото вас поразит

Нет в мире ни одного человека, который бы не восхищался сериалом «Моя прекрасная няня». Такую комедию еще стоит поискать в современном кинематографе, а что уж говорить об актерах. К сожалению, совсем недавно скончалась актриса, сыгравшая роль бабушки Вики в сериале — Александра Назарова. Но ее игра и харизма остались в наших сердцах навсегда.

Молодая Александра Назарова — это настоящее сокровище, которое хочется украсть и спрятать подальше от чужих глаз. Будучи молодой девушкой, актриса покоряла сердца миллионов мужчин. У нее были большие глаза, милая улыбка и изящные черты лица. Она была словно кукла.

Чуть позже время дало о себе знать, и актриса стала потихоньку меняться. Сравнивая фотографии в молодости и в старости, кажется, что это два разных человека, но какие индивидуальные.

Назарова за свою карьеру не утратила ни капли своей красоты и даже в пенсионном возрасте покоряла своей энергичностью и лучезарностью. Молодая актриса для многих современных женщин — эталон красоты и грации. И совсем не зря, ведь не влюбиться в нее с первого взгляда просто невозможно.