Вы точно не узнаете юную Ирину Апексимову: от железной леди ни следа (фото)

Звезда некогда популярного сериала «День рождения Буржуя» Ирина Апексимова уже давно борется с образом суровой дамы. Но публика упорно не замечает в артистке другую ее грань — искреннюю и страстную натуру.

Сегодня Апексимова редко появляется на экране — она сосредоточила свою деятельность в Театре на Таганке. В период пандемии актриса организовывала онлайн-показы, и, конечно, это требовало от нее железной хватки. Но в реальной жизни Ирина совсем не тот человек, который прячет свои эмоции под маской. Недавно артистку застали в объятиях известного актера и режиссера Сергея Газарова. Однако Апексимова признается, что их связывает только дружба.

Личная жизнь артистки всегда была бурной. Самый громкий и яркий роман Апексимовой произошел с актером Валерием Николаевым. В их браке родилась дочь Дарья, но общий ребенок не скрепил семейные узы.

Апексимова, несмотря на свое «железное» амплуа на экране, способна и на женственные перевоплощения. Так, в конце 80-х она сыграла в психологическом фильме «Башня», где предстала в образе очаровательной и миловидной девушки, совсем не похожей на несгибаемую леди.