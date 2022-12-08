Вы точно не угадаете: какой фильм соперничал с «Иронией судьбы» в новогоднюю ночь

Легендарная «Ирония судьбы, или С легким паром!» уже давно стала неотъемлемой частью Нового года. Но когда-то с рязановской комедией конкурировал один мировой кинохит, привезенный из Индии. Речь идет о «Зите и Гите».

В центре повествования история двух разлученных в младенчестве близняшек. Сюжет закручивается в лучших традициях болливудских картин. Здесь будет драма, козни злодеев, всепрощающая любовь, хэппи-энд и, конечно, традиционные песни с плясками. Красочный индийский фильм настолько обожали в СССР и России, что его транслировали чуть ли не каждый месяц. А в середине 90-х он попал в обязательную предновогоднюю программу федерального телевидения наряду с «Иронией судьбы». Хозяйки нарезали салаты под индийскую музыку, наблюдая краем глаза за захватывающей историей двух сестричек, которым жизнь уготовила удивительную судьбу.

Объяснить сумасшедший успех «Зиты и Гиты» у россиян легко. Это все тот же сюжет любой классической сказки, где добро побеждает зло и дает ему решительный отпор. Вторая причина популярности — индийский колорит и яркие краски, радующие взор советских и российских зрителей.