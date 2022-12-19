Вы точно не ожидали такой реакции от дочери Бодрова на «Брата»: что она сказала

Ольга, наследница Сергея Бодрова, активно строит карьеру в кинематографе. Девушка решила пойти по стопам своего отца и уже приняла участие в нескольких заметных проектах и даже стала лауреатом «Кинотавра». При этом о прославленном отце она старается не рассказывать, хотя в редких случаях делает исключения.

Как оказалось, Ольга посмотрела знаменитую дилогию Алексея Балабанова еще в детстве вместе с самим Бодровым. Она высоко оценила картины, но в столь юном возрасте видела в них лишь истории из жизни ее папы, а не его героя, поэтому очень за него переживала. Например, в сцене на кладбище в первом фильме она волновалась, что ее отец одет совсем не по погоде.

«Во время сцены на кладбище я спросила: „Папа, а почему идет дождь, а ты без шапки?“ Ну вот такая была детская реакция. А он там трупы таскает», — рассказала артистка в беседе с «Кинопоиском».

Помимо этого, Ольга призналась, что любила брать вещи отца, которые остались после его смерти. Поэтому еще недавно молодую артистку можно было увидеть в массивных свитерах, которые носил Данила Багров, ведь ее отец одевался точно так же, как и его герой.