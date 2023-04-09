Вы такого не ожидали: посмотрите, как выглядит жена звезды «Нюхача» (фото)

Роль внештатного сотрудника Специального бюро расследований с невероятно чувствительным обонянием открыла для миллионов телезрителей Кирилла Кяро. Герой сериала «Нюхач» распутывает изощренные преступления.

Поклонники шутят, что сверхспособность персонажа вывела его на возлюбленную — Юлию Дузь. Когда артист впервые показал свою пассию подписчикам, многие были приятно удивлены. Худощавая брюнетка предпочитает обходиться без косметики и декольтированных провокационных нарядов. Ее естественная красота и нежелание скрывать признаки старения идет вразрез с модным в богемной среде трендом на перекраивание себя.