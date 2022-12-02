«Вы самое слабое звено»: не поверите, как в реальной жизни выглядит строгая ведущая

В начале нулевых Мария Киселева успевала совмещать телевизионную и спортивную карьеры. Она блистала в российской команде по синхронному плаванию, взяла три золота на Олимпийских играх. А перед зрителями появлялась в образе строгой ведущей в деловом костюме и очках: с участниками программы «Слабое звено» она общалась подчеркнуто насмешливо и язвительно. Такое поведение Марии вызывало у гостей шоу настоящее напряжение.

В 2020 году после 15-летнего перерыва она снова с триумфом вернулась к роли ведущей «Слабого звена». За прошедшие годы Киселева успела выйти замуж и родить двух дочек. Но в 2012 году ее брак со спортсменом Владимиром Кирсановым распался. В интервью Мария признавалась, что они с супругом были очень разными людьми.

Сейчас 48-летняя ведущая снова озадачивает участников программы своими вопросами и ремарками. А услышать от нее фразу «Вы самое слабое звено» боится каждый. Но ее строгий образ не более, чем роль. В реальной жизни Мария — ранимая и нежная женщина, что только подтверждают ее фото в соцсетях.