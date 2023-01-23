Вы расхотите жить в США, узнав о страшной участи американских пенсионеров

Жизнь на пенсии в Америке идеальна далеко не у всех.

Трудовой кодекс США отличается от российского законодательства многими неожиданными деталями. В том числе и порядком начислений пенсий, которой, как оказалось, весьма легко лишиться.

Так, американские работники могут остаться без начислений из-за какого-нибудь нарушения. Например, если сотрудник не соблюдает деловую этику или правила по охране труда, то начальство вполне может лишить его выплат, и, закончив работу, он не будет получать ни доллара.

Чаще всего с этим сталкиваются работники полиции и пожарной службы, однако все зависит от конкретной компании и штата. Это связано, как пишет Дзен-канал «О, Культуривание», с тем, что эти службы подразумевают принятие ответственных решений, которые не всегда оказываются верными. И из-за этого работники часто попадают под санкции своего начальства и лишаются пенсий, а также могут попасть под штрафы.