Вы перестанете уважать Дукалиса, услышав его слова о «старой» жене

Сергей Селин известен зрителям по роли Анатолия Дукалиса в детективных телесериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». В течение многих лет артист перевоплощается в любимого всеми стража порядка, однако далеко не все зрители догадываются, как складывается жизнь артиста вне камер.

Как оказалось, со своей первой супругой Селин познакомился еще во время поступления в театральный вуз. Лариса Салтыкова не смогла пройти вступительные экзамены, а вновь встретились молодые люди только спустя четыре года, и между ними завязался роман.

За годы совместной жизни Лариса и Сергей воспитали сына Прохора и дочь Ксению, но спустя 21 год совместной жизни артист влюбился в 19-летнюю, ради которой оставил семью. Неожиданное признание шокировало Ларису, которая в итоге согласилась на развод.

Селин же начал жить со своей новой избранницей, но не забывал и о первом браке. В эфире ток-шоу он регулярно вспоминал Ларису и признался, что был счастлив расстаться с ней, ведь их отношения зашли в тупик. При этом он не переживал о том, что оставил детей и бывшую жену без главного добытчика в семье: по словам артиста, он содержит Ларису, которая полностью живет за его счет.

Многие поклонники не оценили признание Селина. По их мнению, артист повел себя весьма непорядочно, а попытки хвастаться алиментами совсем не красят его.

«Повезло первой жене, избавилась», «Влюбился, завел другую семью, а зачем трубить, что первую „облагодетельствовал“ и что 20 лет с радостью перечеркнул?», «Говорить о своей жене, матери ребенка, в таком тоне... Мерзко и недостойно», — уверены пользователи Сети.