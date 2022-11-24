Вы обомлеете, узнав, чем красили ногти в СССР: в ход шло самое невероятное

Сейчас вывески маникюрных салонов можно встретить в больших городах на каждом углу: отбоя от посетительниц у них нет. Тем более что к их услугам предложены самые разнообразные покрытия и дизайны. Но оказалось, что и во времена СССР модницы стремились украсить свои ногти, создав необычный образ, чтобы выделяться из толпы. Причем в ход шло самое невероятное.

Советские маникюрщицы трудились на базе парикмахерских. Они брали за работу в среднем до 35 копеек, что делало классический маникюр доступным для клиенток. Иногда кутикулу срезали опасным лезвием, но чаще всего на такой риск мастерицы не шли.

Что же касается маникюра с покрытием, то он был уже на несколько копеек дороже. Правда, цвета выбирать было сложно: немногочисленные лаки в СССР чаще всего выпускались в красных и бежевых оттенках и очень быстро засыхали. Одни мастера доставали импортные аналоги через знакомых, другие выкручивались как могли. Для создания эффекта сияния в лак, например, добавлялись толченые детали елочных игрушек или мелко порезанная мишура. Кроме того, оттенок пытались изменить, заливая в тюбик зеленку, чернила или масляные краски. Дизайн же на ногтях создавали с помощью обычной иглы.