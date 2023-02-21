Вы никогда не задумывались о значении песни «Уно моменто»? Правда удивит всех

Композиция «Уно моменто» стала одним из символов картины «Формула любви». Но мало кто знает историю создания этой культовой песни.

Автором «Уно моменто» стал композитор Геннадий Гладков, причем он не планировал писать музыку для «Формулы любви» Марка Захарова. Обычно режиссер приглашал к сотрудничеству другого автора Юлия Кима, но на тот момент его не оказалось в городе. Поэтому Захаров предложил Гладкову сочинить мелодию в духе итальянского романса для его новой картины.

Геннадий Гладков сразу же вспомнил слова «уно моменто». Эту фразу он знал еще со времен обучения в консерватории, когда он изучал итальянские термины. И это дало толчок для дальнейшего творчества: Гладков стал сочинять слова наобум, выдавая все новые выражения. В итоге получилась полная бессмыслица, но это придало песне особое очарование.

Захаров хохотал, услышав готовый результат. Он, конечно, одобрил эту абсурдную композицию. А в фильме ее исполнили актеры Семен Фарада и Александр Абдулов.