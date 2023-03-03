Вы никогда не догадаетесь, за что «Великолепный век» критикуют в Турции: вот правда

Сериал «Великолепный век» вышел на экраны в 2011 году. Историческое шоу мгновенно стало популярным, со временем превратившись в настоящий культурный феномен. При этом, как оказалось, далеко не все были в восторге от знаменитого проекта.

Так, с первых серий «Великолепный век» подвергся серьезной критике. Как писали неравнодушные любители истории, создатели сериала извратили образ Сулеймана Великого. Сценаристы специально изменили характер правителя и даже части его биографии, чтобы зрителям было интереснее смотреть. Также осуждали и костюмы героинь, которые посчитали чрезмерно откровенными.

Разъяренные фанаты даже писали петиции в надежде отменить или исправить сериал, но это не привело к результатам. А спустя несколько лет правительство страны даже поблагодарило создателей «Великолепного века» за популяризацию интереса к истории Турции во всем мире.