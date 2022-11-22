Вы ни за что не узнаете Розали из «Сумерек»: от роскошной блондинки не осталось и следа

В 2008 году на экраны вышел фильм «Сумерки», который мгновенно стал хитом у молодежи. Исполнители центральных ролей буквально проснулись знаменитыми, а еще получили новые предложения о работе, ведь франшиза была рассчитана на пять картин. Родственницу Эдварда, вампиршу Розали Хейл, в ленте сыграла Никки Рид. Для нее съемки не были дебютными, но роль сильной и независимой блондинки принесла ей широкую известность.

С момента премьеры «Сумерек» прошло уже 14 лет, за которые актриса сильно изменилась. Сейчас от роскошной блондинки не осталось и следа. 34-летняя Никки заметно похудела и стала брюнеткой. Пухлые щечки на ее лице сменились острыми скулами и глубокими ямками.

Актриса изредка получает новые роли, но к популярности не стремится. Она создала бренд ювелирных украшений, который активно продвигает в Сети. Компания Никки оказалась довольно успешной. Кроме того, Рид замужем за актером Иэном Сомерхолдером, от которого родила дочку.

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