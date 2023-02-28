Вы не знали, но «фабрикантка» Савельева замужем за красавчиком из российских сериалов: вот он

Саша Савельева прославилась на всю страну благодаря участию в группе «Фабрика». Рыжеволосая певица покорила сердца миллионов российских мужчин, но сама она, как оказалось, давно создала свою собственную семью.

Так, еще в 2009 году Савельева познакомилась с Кириллом Сафоновым, звездой сериала «Татьянин день». Знаменитости встретились в клубе, а спустя некоторое время между ними завязался роман. И уже в 2010 году пара провела тайную свадьбу, пригласив только родных и самых близких друзей

О своей жизни супруги рассказывают в социальных сетях. Савельева не скрывает свою семью от публики, регулярно выкладывая романтичные фотографии с мужем. Поклонники же осыпают знаменитостей комплиментами: по их мнению, Савельева и Сафонов органично смотрятся вместе, их смело можно назвать одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса.