Вы не узнаете в этом стареющем простачке кумира миллионов женщин - Геракла Кевина Сорбо

Кевин Сорбо стал мировой знаменитостью благодаря роли Геракла. Актер воплотил героя мифов в сериале и в нескольких полнометражных фильмах, а также еще появлялся в проекте «Зена — королева воинов». Многие эксперты прочили головокружительную карьеру Сорбо, однако Геракл так и остался его самой известной ролью.

Как оказалось, после приключенческого проекта актер начал сниматься преимущественно в пародийных фильмах и сериалах. Например, его можно увидеть в фильмах «Пулбой: спасайся кто может» и «Знакомство со спартанцами». Это в итоге привело к спаду карьеры, поэтому теперь артист появляется лишь в низкобюджетных фильмах, многие из которых даже не попадают в широкий прокат.

Прошедшие годы сказались и на внешности актера. Он по-прежнему носит знакомую прическу, но узнать самоуверенного героя приключенческих боевиков в нем уже можно с трудом. Сорбо, судя по социальным сетям, выглядит весьма скромно и предпочитает спокойные образы.

Как признаются поклонники, Геракл так и остался для них самым любимым персонажем в карьере Сорбо. Многие из них до сих пор пересматривают сериал и фильмы и хвалят артиста за его игру.