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Вы не узнаете постаревшую «Бедную Машу» на экране: как она выглядит сейчас

9 ноября 2022 09:45
Вы не узнаете постаревшую «Бедную Машу» на экране: как она выглядит сейчас

Тамаре Акуловой уже исполнилось 65 лет.

Вторая работа в кино юной Тамары Акуловой сразу принесла ей успех. В музыкальной комедии «Бедная Маша» она сыграла роль красавицы-медсестры, которая решает проверить чувства окружающих и врет им о своей беременности. Внешность юной блондинки оценили режиссеры, решившие, что Акулова отлично подходит для съемок в костюмированных лентах.

За следующие несколько лет Тамара снялась в таких фильмах, как «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и «Дети капитана Гранта». Но в 90-е годы ее карьера переживала непростые времена: число ролей сильно сократилось, и на какое-то время Акулова просто пропала с экранов. Этот период актриса посвятила заботе о родившемся сыне Дмитрии и старшей дочке, а также преподаванию мастерства студентам.

Вы не узнаете постаревшую «Бедную Машу» на экране: как она выглядит сейчас

Сейчас узнать постаревшую «Бедную Машу» довольно сложно. Тамаре Акуловой уже исполнилось 65 лет. Тем не менее актриса неплохо выглядит для своего возраста. Она по-прежнему изредка снимается в полнометражных лентах и сериалах, но былой популярности у нее уже нет.

Фото: Кадры из фильма «Бедная Маша» (1981), кадр из сериала «Закаты и рассветы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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