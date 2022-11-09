Вы не узнаете постаревшую «Бедную Машу» на экране: как она выглядит сейчас

Вторая работа в кино юной Тамары Акуловой сразу принесла ей успех. В музыкальной комедии «Бедная Маша» она сыграла роль красавицы-медсестры, которая решает проверить чувства окружающих и врет им о своей беременности. Внешность юной блондинки оценили режиссеры, решившие, что Акулова отлично подходит для съемок в костюмированных лентах.

За следующие несколько лет Тамара снялась в таких фильмах, как «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и «Дети капитана Гранта». Но в 90-е годы ее карьера переживала непростые времена: число ролей сильно сократилось, и на какое-то время Акулова просто пропала с экранов. Этот период актриса посвятила заботе о родившемся сыне Дмитрии и старшей дочке, а также преподаванию мастерства студентам.

Сейчас узнать постаревшую «Бедную Машу» довольно сложно. Тамаре Акуловой уже исполнилось 65 лет. Тем не менее актриса неплохо выглядит для своего возраста. Она по-прежнему изредка снимается в полнометражных лентах и сериалах, но былой популярности у нее уже нет.