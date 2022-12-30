Вы не узнаете малыша-очкарика из «Один дома»: он стал секс-символом Голливуда

Настоящей звездой детского фильма «Один дома» по праву считается Маколей Калкин. Кевин в его исполнении получился живым, естественным и непосредственным, благодаря чему картину до сих пор любят пересматривать под Рождество. На его фоне малыш-очкарик несколько потерялся, и лишь немногие зрители знали, что этого героя сыграл младший брат Калкина Киран.

Долгое время актер оставался в тени более успешного Маколея. Родители тоже не делали ставку на Кирана, поэтому он получал лишь второстепенные роли за небольшие гонорары. Все изменилось, когда у Калкина-старшего начались проблемы со спиртным и запрещенными веществами. Тогда-то и выяснилось, что уже давно избавившийся от опеки родителей Киран целеустремленно и трудолюбиво строит карьеру.

Его заслуги оценили по достоинству. Сейчас Киран превратился в настоящего секс-символа и востребованного актера. Среди его последних заметных работ — главная роль в популярном сериале «Наследники». За нее актер был несколько раз номинирован на премии «Золотой глобус» и «Эмми».

В его личной жизни тоже все в порядке. Калкин женат на избраннице по имени Джаз Чартон, она не имеет отношения к кино. У них подрастает двое детей.