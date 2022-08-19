Вы не узнаете их спустя 21 год: как теперь выглядят герои фильма «Дети шпионов»

Фильм «Дети шпионов» наделал немал шума в начале нулевых. В центре истории оказались брат и сестра, чьи родители — профессиональные шпионы. Главных героев воплотили Алекса ПенаВега и Дэрил Сабара, которых вы точно не узнаете спустя 21 год после премьеры проекта.

Алекса ПенаВега снималась в картине, когда ей было 12 лет. Актриса самостоятельно выполняла опасные трюки, а также написала два саундрека к картине. В будущем это помогло ей построить музыкальную карьеру. Впрочем, киноиндустрию звезда также не оставила. После «Детей шпионов» она снялась в ряде других известных проектов.

Преуспела ПенаВега и в личной жизни. Сегодня она является матерью троих детей, которых родила в своем втором браке с Карлосом Пеной. Актриса активно ведет свои социальные сети и недавно опубликовала ностальгический пост о своем участии во франшизе, сделавшей ее знаменитой.

Дэрил Сабара же засветился в «Детях шпионов» в возрасте восьми лет. Съемки в проекте стали мощным толчком для дальнейшего развития его актерской карьеры. Сегодня в копилке звезды съемки в таких популярных сериалах, как «Друзья» и «Доктор Хаус».

На личном фронте Сабары все тоже сложилось благополучно. Актер связал свою жизнь с певицей Меган Трейнор. В феврале прошлого года супруги стали родителями: на свет появился их сын Райли. Его снимками актер щедро делится в своих социальных сетях.