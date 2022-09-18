Вы не узнаете ангела-хранителя из «Зачарованных»: виноваты проблемы с законом

Брайан Краузе сыграл немало ролей, но больше всего он запомнился зрителям в образе Лео из сериала «Зачарованные». Впервые проект вышел на экраны больше 20 лет назад. За это время актер сильно изменился.

Оглушительный успех привел к тому, что «ангел-хранитель» пристрастился к горячительным напиткам. Дошло до того, что в 2010 году, находясь в аэропорту, актер устроил дебош, за что был задержан сотрудниками правоохранительных органов. После этого Краузе, осознав, что докатился до проблем с законом, взял себя в руки и избавился от вредной привычки.

Что касается личной жизни, то звезда «Зачарованных» официально был женат лишь один раз. Брак не был счастливым, поэтому спустя четыре года после свадьбы актер и его избранница Бет Брюс развелись. От этих отношений у знаменитости есть сын — 26-летний Джеймен.

Сегодня 53-летний актер живет в Лос-Анджелесе. Он не оставил кино, но говорить о его участии в ярких и популярных проектах не приходится.