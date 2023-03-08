Вы не поверите: вот для чего на самом деле придумали бальзам «Звездочка»

Бальзам «Звездочка» стал одним из символов позднего СССР. Маленькая круглая коробочка хранилась практически в каждом доме и спасала граждан страны от болезней, аллергии и, например, насморка. При этом, несмотря на популярность, мало кто знал, откуда появилось это средство.

Как оказалось, еще в середине прошлого века вьетнамская компания разработала средство Cao Sao Vàng, название которого можно перевести как «Высокая золотая звезда». В его состав входили воск, масла и камфора, а использовалось средство, чтобы спастись от зуда после укуса насекомых. Достаточно было нанести бальзам на рану, как аллергия проходила.

Со временем у себя на родине «Высокая золотая звезда» обрела всеобщую популярность. Компания-производитель разбогатела и начала продавать рецепт в другие страны. Так бальзам попал на территорию СССР и стал «Звездочкой» и до сих пор продается в аптеках уже современной России.