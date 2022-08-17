Вы не поверите: как на самом деле зовут принца Гарри

Личная жизнь младшего внука королевы Елизаветы принца Гарри кишит странными и пикантными подробностями. Однако, одну деталь герцог Сассекский все же приберег на «сладенькое».

Оказалось, что Гарри — не настоящее имя представителя монаршей семьи. Его он взял еще будучи учеником в школе: произносить Гарри друзьям принца оказалось намного проще и приятнее. К тому же, выдуманное имя и фамилия помогали принцу оставаться неузнанным.

Со школьной скамьи и до службы в армии его называли Гарри Уэльсом. Фамилию принц образовал от титулов родителей — принца и принцессы Уэльских. После свадьбы с Меган Маркл он получил статус герцога и получил, наконец, возможность вернуть свое привычное имя — Генри.

Впрочем, теперь оно никакой роли не играет, не считая строки в документах: для всего мира принц Гарри так и остался известен под псевдонимом.