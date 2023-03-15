Вы не поверите, как мама Павла Воли везла его из роддома: экшен какой-то

Павел Воля показал видео из Дубая, где он вместе с женой Ляйсан Утяшевой готовится к съемкам в новом проекте телеканала «ТНТ» — реалити-шоу «Выжить в Дубае».

Ведущий продемонстрировал подписчикам пустыню, виды набережной и верблюда, который и без того настойчиво просился в кадр. «Как в Пензе в детстве», — пошутил шоумен. Хотя детство у него было гораздо менее идиллическим, а опасности подстерегали буквально с самого рождения.

В день выписки будущего резидента Comedy из роддома в Пензе разлилась река Сура, протекающая через весь город. Несколько улиц, в том числе и та, где лежала мама артиста Тамара с новорожденным, оказались подтоплены настолько, что пройти там было невозможно. Поэтому отец Алексей Воля забирал супругу с будущей звездой российского шоу-бизнеса на лодке.

Вряд ли это событие повлияло на юмориста, ведь он помнит о нем только по рассказам, но теперь Павел Воля будет наблюдать и отчасти курировать процесс выживания других людей. Точнее, команды звезд и команды людей из народа. Вести проект «Выжить в Дубае» он будет впервые со своей супругой.