Вы наверняка годами не замечали этот досадный ляп в ленте «Гардемарины, вперед!»

Картина «Гардемарины, вперед!» стала первой частью в серии фильмов, рассказывающих о приключениях смелых офицеров царской армии. Лента сразу же стала хитом, а исполнители главных ролей — всесоюзными героями. При этом далеко не все зрители смогли заметить ляп, с которым создатели выпустили фильм.

Дело в том, что герой Дмитрия Харатьяна Алексей Корсак в половине картины появляется с родинкой-мушкой над верхней губой. Это связано с тем, что во время съемок у артиста сменился гример, который просто не знал об особенностях героя и о необходимости добавить этот заметный элемент. В итоге Харатьян целый съемочный день провел без необходимой мушки, а вспомнил о ней только вечером.

Узнав об ошибке, Дружинина приняла решение не переснимать огромное количество материала, так как это было накладно, а съемочная группа бы выбилась из графика. Из-за этого Корсак в одной половине фильма появляется с родинкой, а в другой — без, что до сих пор ставит в тупик многих зрителей.