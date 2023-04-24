Вы могли и не знать, но у Садальского есть дочь-иностранка, с которой он не общается: редкие данные

Стасу Садальскому за годы жизненного пути так и не удалось встретить свою вторую половинку. Артисту приписывали множество романов, но мало кто из фанатов знает, что в Финляндии живет взрослая дочь артиста, а сам он даже был женат.

Так, еще в юности будущая звезда экрана познакомился с туристкой из Хельсинки, которая приехала на экскурсию в СССР. Страстный роман привел влюбленных в ЗАГС, а в 1975 году родилась их дочь Пирио.

Однако артисту не суждено было стать счастливым семьянином. Отношения с возлюбленной становились все хуже и хуже, и однажды она подала на развод. А после расторжения брака вернулась в родной Хельсинки.

С тех пор Садальский не общался со своей наследницей. В Финляндии он побывал лишь в 2017 году, когда его экс-супруга скончалась. С Пирио же, которой в этом году исполнится 48 лет, он так и не смог наладить отношения.