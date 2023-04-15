Вы испытаете шок: вот ради кого Мэл Гибсон бросил жену после 30 лет брака (фото)
История любви закончилась скандалом.
Долгие годы Мел Гибсон был одним из самых завидных женихов Голливуда. Но его сердце на протяжении 30 лет принадлежало актрисе Робин Мур. Однако в этом браке нередко случались и ссоры. После очередного семейного конфликта мужчина познакомился с Оксаной Григорьевой и сразу влюбился в очаровательную девушку.
Русская красавица с роскошными темными волосами и выразительными карими глазами полностью завладела сердцем и разумом знаменитого артиста. Вскоре начался бракоразводный процесс, а мужчина стал чаще появляться на публике со своей новой избранницей.
У пары родилась дочь Люсия, и многие ожидали свадьбы. Но внезапно публику ошарашила новость о расставание Гибсона и Григорьевой. Девушка рассказала о сложном характере актера и рукоприкладстве с его стороны. После всех скандалов и слухов красавице все же удалось выиграть суд. Теперь Оксана занимается музыкой и снимает клипы на свои песни.