Вы и представить не могли: откуда на самом деле взялись «шашечки» на такси

Сегодня люди вполне могут представить себе комфортную жизнь без личного автомобиля. И все это благодаря общественному транспорту и, конечно, такси. Однако истории о возникновении знаменитых «шашечек», ставших отличительным признаком таких машин, сильно разняться между собой.

Некоторые считают, что эта особенность появилась благодаря американской компании, лидирующей в 20-е годы прошлого века на рынке таксоперевозок. На автомобилях этой фирмы были заметные полосы в черно-белую клетку, которую называли «checker» что переводится как «шашка». И этот клетчатый символ в дальнейшем распространился по всему миру.

Другая версия гласит, что это контрастное изображение перешло в такси из автогонок. Флаг с таким узором символизирует в этом спорте старт и одновременно финиш. Поэтому предполагалось, что «шашечки» будут ассоциироваться у пассажиров со скоростью и быстрой поездкой до места назначения.