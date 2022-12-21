Вы и не подозревали, с какими грехами СССР должен был бороться «Ералаш»

Шоу появилось на экранах далеко не просто так.

Киножурнал «Ералаш» на протяжении многих лет радует зрителей яркими и остроумными сюжетами. Уже не одно поколение выросло на выпусках шоу, однако мало кто догадывался, по какой причине была создана передача.

Как оказалось, впервые о необходимости подобного шоу власти страны задумались в 70-х. В то время активно выходил журнал «Фитиль», который боролся с пьянством, взяточничеством, бюрократией и прочими грехами, но выпускался только для взрослых. Для детей же нужен был свой агитационный инструмент.

Поэтому режиссер фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Алла Сурикова предложила создать киножурнал. Она подала специальное прошение, и комитет партии одобрил ее идею об инструменте, который будет бороться с пьянством, взяточничеством и бюрократией на детском уровне. Реализацию же возложили на студию имени Горького, а руководителем проекта назначили 25-летнего Бориса Грачевского.

Первый выпуск киножурнала увидел свет в 1974 году. Программа настолько понравилась и зрителям, и руководству партии, что ее решили снимать регулярно, и с тех пор «Ералаш» не покидал отечественный экран.