Вы и не подозревали, что 3 этих голливудских звезды лежали в психлечебнице

Джерарда Батлера, Кэтрин Зету-Джонс и Майкла Дугласа объединяет не только любовь миллионов поклонников и успешные проекты. Как оказалось, все три знаменитости регулярно обращаются за помощью к психиатрам и становились пациентами специальных лечебниц.

Так, за помощью к специалистам Батлера обратиться вынудили съемки в «300 спартанцах». Во время работы он получал так много травм, что не мог жить без обезболивающих. И уже после выхода фильма на экраны он понял, что самостоятельно не сможет отказаться от пуганной зависимости, поэтому лег в клинику. В следующий раз он попал в больницу из-за повышенной тревожности и депрессии, но благодаря врачам смог справиться со своими проблемами.

Кэтрин Зета-Джонс также не может похвастаться стабильным эмоциональным состоянием. Долгие годы она страдает от биполярного расстройства и острых приступов депрессии, из-за чего часто оказывается на больничной койке. Помимо этого, в 2016 году она обратилась к врачам и отправилась в лечебницу на пять дней. Причиной этому стал стресс: в то время ее супруг Майкл Дуглас вылечился от рака, а ее ждали съемки сразу в двух фильмах, поэтому она решила восстановиться под присмотром врачей.

Майкл Дуглас же оказался в больнице задолго до знакомства с Зетой-Джонс. После съемок в «Основном инстинкте» он был госпитализирован в психлечебницу с сексологией. Сам артист однако отрицает этот диагноз и утверждает, что причиной лечения стал алкоголизм: из-за смерти отчима от начал злоупотреблять алкоголем, что вылилось в серьезную зависимость.