Вы и не догадывались, с кого срисовали Русалочку: эту ведьму знали все дети 90-х

Мультфильм студии Disney «Русалочка» вышел на большие экраны в 1989 году. Зрители со всего мира остались в восторге от нового прочтения сказки Ханса Кристиана Андерсена, но мало кто из них догадывался, какая артистка стала прототипом для главной героини.

Как оказалось, создатели мультфильма долго не могли определиться, как будет выглядеть Ариэль. Сначала они хотели сделать ее меланхоличной блондинкой, как и описывал сказочник, но позднее решили остановиться на более жизнерадостном варианте. И в поисках прототипа мультипликаторы наткнулись на снимки 16-летней Алиссы Милано, которая привлекла их своим открытым взглядом и естественной красотой.

Художники срисовали внешность артистки, но пластику движений взяли от другой кандидатки Шерри Стоунер, поэтому решили не рассказывать Милано о ее участии в проекте. Она, как и множество поклонников, только спустя годы узнала, что стала прообразом для Русалочки, поэтому знаменитый мультик никак не сказался на ее карьере. Успешной же Милано сделал сериал «Зачарованные», где она исполнила роль Фиби, одной из трех сестер-ведьм.