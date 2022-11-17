Вы и не догадываетесь, как выглядит «самое порочное лицо» Голливуда (фото)

Сын четы Бекхэмов Бруклин в этом году женился на давней подруге Николе Пельтц. Девушка тоже происходит из именитой семьи, а ее брат Уилл является популярным актером. Также он известен как «самое порочное лицо Голливуда».

Пельтц слыл красавцем еще с подросткового возраста. Необычная мистическая внешность помогла Уиллу построить актерскую карьеру, но она же и сделала его заложником одного амплуа. За это артист и получил свое прозвище.

С возрастом ситуация не изменилась, не помогли даже эксперименты с косметологией. Черты его лица стали еще более выразительными, а губы пухлыми. После таких изменений внешность Уилла не раз подвергалась насмешкам и сравнениям с сестрой.

Всемирная слава долго не приходила к Пельтцу. Его положение улучшилось после выхода нашумевшего сериала «Эйфория», где Уилл сыграл Люка, избалованного сына богатого папочки.

В личной жизни у актера все спокойно. Уже много лет он встречается с дочкой Настасьи Кински Кенией. Пока пара не планирует свадьбу.