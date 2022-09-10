Вы ее не узнаете: куда пропала эффектная брюнетка из «Закрытой школы»

Испанская фантастическая история про подростков «Черная лагуна» стала основой для российской адаптации — сериала «Закрытая школа». Проект вышел на экраны 10 лет назад и мгновенно сделал звездами молодых исполнителей главных ролей — Павла Прилучного, Агату Муцениеце, Любовь Аксенову. Блестящую карьеру прочили и эффектной брюнетке Татьяне Космачевой. В многосерийной ленте она сыграла Вику Кузнецову — лучшую подругу персонажа Муцениеце.

Но в жизни все сложилось иначе. Она действительно получила потом несколько центральных ролей в сериалах. Например, «И шарик вернется», «Скалолазка», «Сестра моя, Любовь». Но ни одна из этих лент не принесла желаемый кассовый успех. Постепенно Космачевой появлялась на экранах все меньше: от главных героинь она перешла к эпизодическим появлениям в многосерийных проектах, а затем и вовсе перестала сниматься в кино. Последняя работа с ее участием датирована 2019 годом.

Сейчас Космачевой 37 лет. Судя по ее соцсетям, Татьяна служит в театре Маяковского, а свободное время проводит за прогулками на природе. Актриса держит себя в хорошей форме: с возрастом она еще больше расцвела, изменила стиль одежды и прическу, поэтому сейчас мало похожа на Вику из «Закрытой школы».