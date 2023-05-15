«Вы ее не кормите?»: дочь Лепса перепугала людей экстремальной худобой

Григорий Лепс нечасто привлекает внимание публики к своей семье. Артист игнорирует вопросы подписчиков и не делится снимками близких в социальных сетях. И лишь для своих дочерей музыкант делает исключения.

Так, в блоге певца появился кадр его младшей наследницы Николь. Фото Лепс опубликовал в честь дня рождения девушки, а на снимке именинница позирует в нежном сарафане со множеством ромашек.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо редкого снимка. Часть подписчиков присоединилась к поздравлениям, однако другие были шокированы публикацией. По их мнению, 16-летняя девушка выглядит чрезмерно худой и ей нужно срочно заняться своим питанием. Некоторые даже отправили именинницу к врачу — настолько болезненно она выглядит.