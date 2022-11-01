Вы едва узнаете Фирузе-хатун спустя 10 лет: ее поступки не одобрит ни один «султан»

Фирузе-хатун стала одной из последних конкуренток Хюррем за сердце султана в сериале «Великолепный век». Персидская наложница оказалась подослана Сулейману его сестрой Хатидже. Яркая Фирузе быстро втерлась в доверие к семье султана и вполне могла занять постоянное место подле него. Позже выяснялось, что во дворце она должна была организовать отравление Сулеймана по заказу его злейшего врага Тахмаспа.

Противоречивую героиню сыграла актриса Джансу Дере, присоединившаяся к составу сериала в конце 2012 года. Она обладала такой выразительной внешностью, что затмевала даже Мерьем Узерли. Дере была уже известной турецкой звездой к моменту съемок в историческом проекте.

Она снимается и по сей день: за прошедшие 10 лет Джансу почти не изменилась и прекрасно выглядит. Оценить это можно по ее соцсетям, где 42-летняя актриса часто выкладывает довольно легкомысленные снимки в нарядах с глубоким декольте или высокими разрезами. Как шутливо заметили фолловеры Дере, такое поведение не одобрил бы ни ни один «султан».