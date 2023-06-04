Вы даже не догадывались, что Пореченков снимался в одном фильме с дочерью (фото)

Михаил Пореченков не выступал против того, чтобы его дочь Варвара покорила отечественный кинематограф. Более того, актер засветился с наследницей в одном фильме, правда, об этом мало кто знает.

Отца и дочь можно увидеть вместе в боевике «День Д». Варвара, которой тогда было 10 лет, сыграла главную роль. С этого проекта началась и им же закончилась ее актерская карьера.

Девочке настолько понравилось сниматься в кино, что она захотела связать свою жизнь с актерством. Варвара поступила в Школу-студию МХАТ, но проучилась в ней всего лишь два года. Затем наследница Пореченкова приняла неожиданное решение: она оставила родину и теперь живет и работает в Нидерландах.

По слухам, 25-летняя дочь артиста не думает возвращаться в Россию. Даже фамилия известного отца не помогла ей построить здесь успешную карьеру.