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Вы бы точно не узнали: как сейчас выглядит звезда сериала «Нина. Расплата за любовь»

4 сентября 2022 14:15
Вы бы точно не узнали: как сейчас выглядит звезда сериала «Нина. Расплата за любовь»

Внешность артистки сильно изменилась.

С выходом на экраны сериала «Нина. Расплата за любовь» Светлана Чуйкина стала звездой. Артистку и ее героиню многое объединяет: обеим пришлось пройти через множество испытаний.

Прежде чем получить яркую роль, актрисе, приехавшей покорять столицу, довелось служить в театре «Модерн». Вот только работы было слишком мало. Однажды звезду и вовсе попросили помыть полы, на что она гордо ответила, что не будет этого делать, поскольку является актрисой, а не уборщицей.

Вы бы точно не узнали: как сейчас выглядит звезда сериала «Нина. Расплата за любовь»

Впрочем, избежать незавидной участи все же не удалось. Впоследствии, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, артистке пришлось устроиться в салон красоты, где она по иронии судьбы мыла полы. Однако во всем есть свои плюсы: этот опыт помог Чуйкиной, которой предстояло сыграть манекенщицу. Были в карьеры звезды и другие популярные проекты.

Сегодня актриса, хоть и продолжает сниматься в кино, но все же старается больше времени уделять своей семье. Вот уже 20 лет она состоит в браке с бизнесменом Вадимом Быркиным, которому подарила сына. Между тем поклонники отмечают, что с трудом узнают Чуйкину.

Знаменитость по-прежнему верна любимому блонду, однако длинные волосы больше не носит. К тому же звезда заметно поправилась. Чуйкина и сама понимает, что изменилась, и в своих социальных сетях порой ностальгирует по былым временам.

Фото: Кадр из сериала «Нина. Расплата за любовь», 2001, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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