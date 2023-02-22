Вы будете в шоке: «растолстевшая» Маша из «Универа» раскрыла свой вес

Актриса Анна Хилькевич шокировала подписчиков недавней публикацией в социальных сетях. Звезда сериала «Универ» поведала поклонникам, что растолстела во время отпуска на Бали, чем немало расстроила преданных фанатов.

Как выяснилось, 36-летняя артистка подняла шумиху из-за четырех лишних, как ей кажется, килограммов и слегка увеличившихся бедер. На внешности сексапильной девушки новый вес в 51 кило никак не сказался. Хотя она сама считает иначе.

«Я сделала замеры тела, и везде плюс 5 сантиметров. Но я не знаю, нужно мне худеть или нет? Потому что вроде все смотрится равномерно, гармонично. Понимаете, да? С таким подходом точно никогда не похудеть», — кокетничала актриса в социальных сетях.

На отдыхе девушка наслаждалась островными пейзажами, поднималась в горы и занималась самопознанием. Из ретрита, который длился 30 дней, актриса вернулась в начале недели и сразу же с головой погрузилась в подготовку собственного детского сада к открытию.

Гордая обладательница превосходных форм не первый раз переживает из-за лишнего веса. Четыре года назад актриса пожаловалась, что набрала больше 10 кг во время беременности. После родов она тут же свернулась к привычным методикам похудения и привела себя в форму.