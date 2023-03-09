Вы будете в шоке: на самом деле эти актрисы терпеть друг друга не могли, хотя играли подруг

Сериал о четырех подругах, их сексуальных экспериментах и поисках любви в этом году отмечает 15-летие. Продолжение легендарной телеэпопеи под названием «И просто так» вышло без блондинки Саманты.

Ким Кэтролл, исполнившая роль владелицы PR-агентства и подруги Кэрри Брэдшоу, в проект не попала: она и Сара Джессика Паркер терпеть друг друга не могут. Все началось во время съемок первого сезона, где исполнительница главной роли вела себя как звезда. Многим это не понравилось, но открыто выступить против высокомерного отношения Паркер смогла только Кэтролл, что не очень понравилось звезде «Секса в большом городе».

Она пыталась добиться одинаковых финансовых условий для актрис, но больше всех все равно получала героиня Кэрри. Когда Сара Джессика Паркер решила снимать продолжение, то Кэтролл отказалась от участия в проекте, сославшись на то, что устала от персонажа.

Тогда экранная подруга обвинила ее в срыве съемок. Кэтролл в свою очередь попросила перестать ее травить. В итоге лента «И просто так» вышла без Саманты на экране, но она появляется в воображении Кэрри. Они обмениваются сообщениями о романтических приключениях и договариваются о встрече за коктейлем.