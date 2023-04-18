Вы будете удивлены: сколько детей у «Агента национальной безопасности»

Михаил Пореченков готов сниматься даже в тех проектах, которые не претендуют на звание шедевров отечественного кино. Артист охотно берется за работу не только потому, что боится растерять навык. По признанию звезды экрана, ему нужно кормить большую семью.

«Агент национальной безопасности» женат на Ольге Пореченковой, которую называет в интервью «идеальной женой и великой женщиной». Актеру действительно есть за что благодарить любимую супругу. Избранница подарила ему троих детей — сыновей Михаила и Петра и дочь Марию. Но это еще не все наследники знаменитости.

У Пореченкова есть взрослый сын Владимир, который уже и сам успел стать отцом. Первенца знаменитости родила Ирина Любимцева. Официально отношения с возлюбленной артист не регистрировал. К слову, ее уже нет в живых — гражданская жена актера скончалась еще в 1995 году.

Затем Михаил связал свою жизнь с предпринимательницей Екатериной. В этом браке у него появилась дочь Варвара. Любопытно, что звездная наследница пошла по стопам отца и снялась вместе с ним в проекте под названием «День Д».