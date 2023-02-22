Вы будете долго смеяться: почему Панина на съемках «Бригады» называли подарком

Сам артист от последствий был не в восторге.

Гангстерская сага о жизни криминалитета в 1990-е стала культовым проектом, где на протяжении 15 серий за судьбой четырех друзей и их близких следили миллионы россиян. Сценарий к сериалу писали в разгар дефолта, а продюсер Анатолий Сивушов дал актерам максимальную творческую свободу. Но не только в ней кроется ключ успеха одной из самых узнаваемых картин.

Главный антагонист Белого — Володя-опер, продажный милиционер, превратившийся в криминального авторитета, и хладнокровный злодей. Режиссер Алексей Сидоров видел в этом амплуа только Андрея Панина. Но актер запросил такой гонорар, который Сидоров не мог себе позволить.

Продюсеры, повозмущавшись, все-таки согласились: режиссер уговаривал их буквально со слезами на глазах, поэтому подписали Панина в проект в качестве подарка молодому дебютанту Сидорову на день рождения. «Позвонил Александр Иншаков и сказал: „Дарим тебе Панина“, — вспоминал писатель Леонид Чертков. — Его весь съемочный период так и звали: „Эй, Подарок, быстро в кадр“».

Сам Панин обрушившейся на него популярности после роли Каверина был, мягко говоря, не рад. После выхода сериала он стал получать угрозы. Однажды ему прислали его же фото с выколотыми глазами и подписью: «Это тебе за Сашу Белого».