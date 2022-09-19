Вы ахнете: звезду «Улиц разбитых фонарей» на экранах затмила повзрослевшая дочь

Когда Анастасия Мельникова блистала на экране в образе милиционера Абдуловой, ей еще не было и 30 лет. С тех пор немало воды утекло, и актриса заметно изменилась.

Артистка, которой 19 сентября исполнилось 53 года, является ярой противницей пластической хирургии. Однако желание звезды стареть естественно поддерживают не все. Многие критикуют Мельникову за то, что она обзавелась лишним весом и морщинами.

Между тем у артистки есть 20-летняя дочь Мария. Она пошла по стопам матери и впервые засветилась на экране в возрасте 15 лет. Однажды и вовсе случилось так, что повзрослевшая наследница затмила звезду «Улиц разбитых фонарей».

Тогда режиссер Алексей Козлов пришел в гости к Мельниковой, чтобы предложить ей роль в одном из своих проектов. Однако, увидев Марию, тут же изменил свое решение и позвал на съемочную площадку девочку. Актриса нисколько не расстроилась из-за того, что не выдержала конкуренции с дочерью, и лишь взяла с нее обещание успевать и сниматься в кино, и хорошо учиться.