Вы ахнете, увидев тех самых Ромео и Джульетту спустя 54 года (фото)

Фильм «Ромео и Джульетта» режиссера Франко Дзефирелли и сейчас, спустя 54 года после своего выхода, остается одной из самых лучших экранизаций великой шекспировской трагедии. А сыгравшие главных героев британцы Леонард Уайтинг и Оливия Хасси мгновенно стали настоящими звездами.

Как позже признавался журналистам Уайтинг, он на съемках был безответно влюблен в Оливию, но она предпочла другого: вскоре после съемок она вышла замуж за актера и певца Дина Мартина и уехала в США. Отношения с Мартином не сложились, и актриса осталась с маленьким ребенком. Провальным оказался и второй брак, лишь союз с рок-музыкантом Дэвидом Гленом Айсли принес Хасси покой и гармонию.

Уайтинг же остался в Великобритании и после многих лет игры в кино всерьез занялся музыкой и продюсированием. Он был дважды женат и стал отцом двух прекрасных дочерей. Сейчас он счастлив со своим менеджером Линн Пресснер, которая создает мужу все условия для его работы.

Кстати говоря, Леонард и Оливия дружат и по сей день и даже сыграли вместе в еще одной картине, которая называлась «Социальное самоубийство» — современной интерпретации истории Ромео и Джульетты в мире соцсетей. Когда в 2014 году скончалась от рака дочь Леонарда Сара, именно Хасси оказалась рядом, чтобы поддержать старого друга.