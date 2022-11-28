Вы ахнете при виде новой возлюбленной Башарова: фото не оставит равнодушным

Новый роман 48-летнего Марата Башарова был рассекречен. Оказалось, что уже больше года он встречается с коллегой. Его избранницей стала 35-летняя актриса Ася Борисова. Красавица-блондинка появилась на премьере спектакля во МХАТе, где играет Башаров. В зрительном зале она сидела рядом с его первой супругой Елизаветой Круцко. Судя по тому, что обе женщины дружелюбно общались, актер уже давно познакомил их между собой.

«Марат так и сказал про девушек, что одна бывшая, а другая — настоящая», — заявил директор театра Владимир Кехман на программе «Ты не поверишь!».

Фото Аси в соцсетях никого не оставит равнодушным, и актеру можно только позавидовать. Актриса находится в прекрасной форме и часто демонстрирует стройную фигуру в купальниках на пикантных снимках.

Кстати, с Кехманом Марат познакомил возлюбленную не просто так. На ее счету сейчас не так много звездных ролей, ранее она довольствовалась в основном эпизодическими персонажами в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский». Возможно, благодаря протекции Башарова актриса сможет рассчитывать на карьерный взлет.