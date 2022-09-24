Втянула Серова: Алферова у всех на глазах жестоко отомстила Абдулову за развод
Актриса выбрала эффектный способ поставить на место бывшего супруга.
Актерская чета Александра Абдулова и Ирины Алферовой до последнего скрывала свой развод после 17 лет брака – о разладе не знали даже близкие пары. Алферова долго не могла отпустить ситуацию и простить бывшего мужа, поэтому решила своеобразно отомстить Абдулову.
Ирина Алферова снялась в клипе Александра Серова. Но одними съемками в клипе не ограничилось.
«Справедливости ради, Ира отомстила не только съемками в клипе, а еще одним моментом, когда Саша приехал ее забирать из театра на Мерседесе – шикарный, узнаваемый, любимый Серов… И вдруг перед его Мерседесом Саша Абдулов стал заводить Жигули, и они заглохли. И Ира с видом такой победительницы садилась в Мерседес к Серову», – вспоминал Игорь Крутой в программе «Судьба человека».