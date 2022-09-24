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Киноафиша Статьи Втянула Серова: Алферова у всех на глазах жестоко отомстила Абдулову за развод

Втянула Серова: Алферова у всех на глазах жестоко отомстила Абдулову за развод

24 сентября 2022 10:00
Втянула Серова: Алферова у всех на глазах жестоко отомстила Абдулову за развод

Актриса выбрала эффектный способ поставить на место бывшего супруга.

Актерская чета Александра Абдулова и Ирины Алферовой до последнего скрывала свой развод после 17 лет брака – о разладе не знали даже близкие пары. Алферова долго не могла отпустить ситуацию и простить бывшего мужа, поэтому решила своеобразно отомстить Абдулову.

Ирина Алферова снялась в клипе Александра Серова. Но одними съемками в клипе не ограничилось.

«Справедливости ради, Ира отомстила не только съемками в клипе, а еще одним моментом, когда Саша приехал ее забирать из театра на Мерседесе – шикарный, узнаваемый, любимый Серов… И вдруг перед его Мерседесом Саша Абдулов стал заводить Жигули, и они заглохли. И Ира с видом такой победительницы садилась в Мерседес к Серову», – вспоминал Игорь Крутой в программе «Судьба человека».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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