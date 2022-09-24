Втянула Серова: Алферова у всех на глазах жестоко отомстила Абдулову за развод

Актерская чета Александра Абдулова и Ирины Алферовой до последнего скрывала свой развод после 17 лет брака – о разладе не знали даже близкие пары. Алферова долго не могла отпустить ситуацию и простить бывшего мужа, поэтому решила своеобразно отомстить Абдулову.

Ирина Алферова снялась в клипе Александра Серова. Но одними съемками в клипе не ограничилось.