Второй «Шурик»: правда о браке приемной дочери Демьяненко вышла наружу

У народного артиста РСФСР Александра Демьяненко не было родных детей. В первом браке с Мариной Скляровой он активно строил карьеру и не обзаводился потомством. Второй раз актер женился в 1973 году на помощнице режиссера Людмиле Неволиной. Она уже воспитывала 11-летнюю дочку Анжелику от неудачного брака. Девочка хорошо знала «Шурика», так как комедии с ним пересматривала множество раз.

Но примириться с отчимом подросток смогла не сразу. Насыщенный график съемок артиста помог Анжелике — она почти не видела Александра дома. А когда он возвращался из поездок, то всегда привозил подарки для падчерицы. Демьяненко мягко выстраивал с ней отношения, показывал свое уважение, не давил авторитетом. А еще актер никогда не стремился занять место родного отца, поощряя их общение, хотя и считал девочку своей дочерью.

Став взрослее, Анжелика оценила искренность и порядочность отчима, а еще то, с какой заботой он относился к ее матери. Александр и в жизни был как экранный герой — честный, любящий, верный и с чувством юмора. Такого же мужа Анжелика впоследствии пыталась найти.

Столь строгие требования привели к неудачам в личной жизни Неволиной. Ее первый брак с однокурсником из театрального вуза очень быстро распался. Счастье она обрела лишь во втором союзе с актером Алексеем Зубаревым.